Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: 2Doc: Ik heb het niet gedaan

20.25 - 22.00 uur op NPO2

De Nederlandse Romano van der Dussen werd in 2003 veroordeeld voor een verkrachting. Twaalf jaar lang zat hij in een Spaanse gevangenis voor iets dat hij nooit heeft bekend. Later bleek uit DNA-onderzoek dat hij het niet had gedaan. Drie jaar geleden werd hij eindelijk vrijgesproken door het hooggerechtshof.

Docuserie: The Radical Story of Patty Hearst

22.55 - 23.45 uur op NPO2

De foto van een jonge vrouw met een machinegeweer in haar handen en een baret op haar hoofd ging in het voorjaar van 1974 de hele wereld over. Het blijkt de kort daarvoor ontvoerde miljonairsdochter Patty Hearst te zijn. Is zij een slachtoffer of terrorist? Die vraag staat centraal in deze zesdelige docuserie.

Reportageprogramma: De veiligheid van het land

21.30 - 22.05 uur op Canvas

In De veiligheid van het land krijg je voor het eerst te zien hoe er van hogerhand over de veiligheid van onze zuiderburen wordt gewaakt. Zo is te zien hoe de verschillende diensten van het Crisiscentrum voortdurend samenwerkt met internationale, federale, regionale en lokale bestuurders om de veiligheid in het land te garanderen.

Reportageserie: Spoorloos

21.15 - 22.10 uur op NPO1

Jelmers moeder kwam na een vakantie in Lloret de Mar zwanger terug naar Nederland. Hoewel de Spaanse vader wist van de zwangerschap, heeft hij nooit meer contact opgenomen. Hoewel hij een fijne stiefvader heeft, is Jelmer nu - twintig jaar later - tóch benieuwd naar zijn biologische vader en eventuele broers of zussen. Derk gaat op zoek.

Film: The Hobbit: An Unexpected Journey

20.30 - 0.10 uur op Net5

Bilbo Balings leidt een rustig en simpel leventje in de Gouw in Midden-aarde, totdat tovenaar Gandalf bij hem voor de deur staat. Samen met dertien dwergen ondernemen ze een avontuur dat hen moet leiden naar een schat. Deze heeft de draak Smaug namelijk van de dwergen gestolen.

