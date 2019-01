Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Kunstprogramma: Project Rembrandt

21.20-22.20 uur op NPO1

In Project Rembrandt nemen 49 amateurschilders én Viola Holt het tegen elkaar op voor de hoofdprijs: exposeren in het Rijksmuseum. In de eerste aflevering valt direct veertig man af. Annechien Steenhuizen leidt de boel in goede banen.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in januari.

Documentaire: Andere Tijden Sport

22.20-22.55 uur op NPO1

Rudie Lubbers was acht keer bokskampioen van Nederland, deed mee aan twee Olympische Spelen én bokste in 1973 tegen Muhammad Ali. Een wedstrijd waarin hij onverwachts nog lang op de been bleef. Daarna ging het mis met Lubbers. Tegenwoordig woont hij als kluizenaar in Bulgarije, waar hij nog één keer dat gevecht terugkijkt.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Dramaserie: Valley of the Boom

21.00-22.00 uur National Geographic

Zonder internet zijn we nergens. Dan moeten we elkaar weer in de ogen gaan kijken, zelf de weg vragen en brieven posten. Deze dramaserie gaat over drie techbedrijven die elk op hun manier het internet vormden zoals we het nu kennen. Het verhaal speelt zich af in de jaren negentig.

Film: Taken

20.30-22.15 uur op Veronica

De voormalige spion Bryan (Liam Neeson) gebruikt zijn kennis en kunde om zijn dochter Kim (Maggie Grace) te redden, die in de vrouwenhandel is beland. Daarbij komt hij meteen voor een enorm probleem te staan: hij zit in Los Angeles en zij is net ontvoerd in Parijs.

Bekijk ook dit lijstje met vijf actiefilms die zwaar worden ondergewaardeerd.

Film: Dolores Claiborne

20.30-23.05 uur op SBS9

Dolores is een huishoudster die beschuldigd wordt van de moord op haar werkgeefster. Om die reden wordt ook de dood van haar man, twintig jaar geleden, weer opnieuw bekeken. Dochter Selena is een succesvolle journaliste. Ze kijkt terug naar haar jeugd en onderzoekt dan ook de feiten rond het mysterie van haar vaders 'ongelukkige dood'.

Hou je van drama? Bekijk dan dit lijstje met zes verdrietige films.