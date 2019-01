Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Ambulance UK

20.30-22.00 uur op RTL 5

De grootste en drukste ambulancedienst van het Verenigd Koninkrijk had nog een plekje over in de ambulance. Dus zien we ze van dichtbij door Londen rijden. Zo goed als het gaat, want de wegen zijn ontzettend druk. Een opgave met gemiddeld 50 zelfmoordpogingen, 50 drugsoverdosissen en 28 hartaanvallen per dag.

Bekijk ook dit lijstje met tien Netflix-docu’s waar je nog lang over na zult denken.

Realityprogramma: My 3000-lb Family

21.00-22.00 uur op TLC

Casey is met ruim 300 kilo de zwaarste van de familie King en spendeert zijn tijd het liefst met chips eten, barbecueën en videogames spelen. Samen met neef Ed (200 kilo) en nichten Amanda en Shavonne (beiden bijna 300 kilo) gaat hij de strijd aan met hun levensbedreigende morbide obesitas.

Hou je van realityprogramma’s? Bekijk dan dit lijstje met de beste realityshows op Netflix.

Film: Schneider vs. Bax

00.00-1.45 uur op NPO 3

Ramon Bax (Aex van Warmerdam) krijgt de huurmoordenaar Schneider (Tom Dewispelaere) achter zich aan en raakt verzeild in een western-achtige 'showdown'. Alleen staat zijn huisje niet midden op de prairie, maar midden in een Gronings rietveld.

Reportageserie: Frans Bauer in China

21.35-22.25 uur op NPO 1

Frans en Mariska zijn nog altijd in Hongkong, waar ze in deze aflevering kennismaken met kungfu. Ze buigen ook voor de voorzitter van de Bruce Lee-fanclub én komen terecht op het toilet waar naar verluidt Lee's carrière begon.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Film: Indiana Jones and the Last Crusade

20.00-22.45 uur op SBS6

Harrison Ford kruipt voor de derde keer in de huid van archeoloog/avonturier Indiana Jones en gaat op zoek naar de heilige graal. Net als in het eerste deel liggen ook nu de nazi's weer op de loer. In dit deel speelt Sean Connery de rol van Fords vader.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in januari.