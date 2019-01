Chantal Janzen en Angela Groothuizen hebben, nadat er al geruchten gingen, bevestigd inderdaad mee te doen aan een nieuwe Amerikaanse talentenjacht. De presentatrices zijn te zien als entertainmentexperts in de CBS-show The World's Best.

"Ik vind het geweldig en ook zeer eervol om deel uit te maken van een grote, nieuwe talentenshow genaamd The World's Best", schrijft Janzen donderdag op Instagram. "Ik ben hier een van de vijftig wereldwijde experts en zal Nederland hier vertegenwoordigen."

De eerste aflevering van de talentenjacht wordt uitgezonden op 3 februari, direct na de Super Bowl, de American football-finale die jaarlijks zo'n 110 miljoen kijkers trekt.

De nieuwe show wordt gepresenteerd door James Corden en de jury bestaat uit actrice Drew Barrymore, zangeres Faith Hill en Drag Race-presentator RuPaul. Naast deze jury zal er nog een vijftigkoppige jury de talenten beoordelen. De deelnemers komen uit de hele wereld en kunnen net als in de Got Talent-shows hun talent op een bepaald gebied laten zien.

Daarbij moeten ze niet alleen de Amerikaanse jury weten te overtuigen, maar ook 'the wall of the world' doorbreken, bestaande uit vijftig internationale entertainmentdeskundigen, onder wie dus ook Janzen en Groothuizen.