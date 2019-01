De feestdagenreclame van de Staatsloterij, waarin het 'lelijke' hondje Frekkel de hoofdrol speelde, heeft donderdag de Gouden Loeki gewonnen. Het spotje nam het op tegen onder meer die van Jumbo, PLUS en Lidl.

Dat is donderdag bekendgemaakt door het AD. Frank Volmer, directeur van Ster reikte de prijs donderdag uit in Theater Tuschinski in Amsterdam. De reclame is gemaakt door reclamebureau TBWA\NEBOKO.

Naast de vier kerstreclames dongen ook Calvé-pindakaas met de reclame over Lieke Martens, Heineken (Now You Can | Parking), McDonald's met Eerste avondje uit, de Dierenbescherming (Help ons redden) en nog eens PLUS (Goed eten is samen eten) mee naar de hoofdprijs.

Eerdere winnaars van de Gouden Loeki, die sinds 1995 wordt uitgereikt, zijn onder meer KNGF Geleidehonden (Pak die portemonnee), Albert Heijn (Het afscheid van filiaalmanager Van Dalen), KPN (Goeiemoggel) en Heineken (Walk-in Fridge). KLM was de eerste winnaar van de prijs.

Rolo ontving voor de iconische reclame met de olifant de Gouden Loeki Aller Tijden.