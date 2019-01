Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Dramaserie: Oogappels

20.35-21.30 uur op NPO 1

In Oogappels volgen we vier verschillende gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad. Hun kinderen zitten op dezelfde middelbare school en de ouders hebben allen zo hun eigen manier van opvoeden. Maar voor hen allemaal geldt dat ze de lat voor zichzelf én hun oogappels hoog leggen: het leven moet vooral perfect zijn.

Quiz: Is er een dokter in de zaal?

21.30-22.30 uur op RTL 4

Philippe Geubels lijdt aan witzelsucht (de drang om overal een grap van te maken) en leest in zijn vrije tijd bijsluiters van medicijnen. De perfecte leider van deze nieuwe quiz, waarin vier BN'er in verschillende rondes op zoek gaan naar antwoorden op de meest diverse gezondheidsvragen.

Realityprogramma: Groeten uit 19xx

20.30-21.30 uur op RTL 4

Natasja Froger ging vorig jaar terug naar 1972 en leefde een weekend lang alsof het dat jaar was. Nu keert ze terug als presentatrice en laat ze andere BN’ers in de teletijdmachine stappen. In deze eerste aflevering keert Xandra Brood met haar kinderen terug naar 1970.



Reportageserie: Verborgen verleden

20.25-21.15 uur op NPO 2

De voormalige minister van Financiën Gerrit Zalm duikt in zijn familiegeschiedenis en verwacht vanwege zijn eenvoudige komaf weinig verrassingen. Hij zou - net als alle andere Friezen - afstammen van Grutte Pier.

Quiz: Mag dat?

22.20-22.55 uur op NPO 1

Jörgen Raymann en Pieter Derks proberen opnieuw antwoord te geven op zinnige en onzinnige vragen als ʻMag je je gestolen fiets terug stelen?ʼ Interessante vragen in een tijd waarin steeds minder mag. Daar krijgen captains Raymann en Derks vanavond hulp bij van Bridget Maasland en Tim den Besten. Anita Witzier presenteert.

