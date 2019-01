Nathalie Righton, de journalist van de Volkskrant die onthulde dat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, voelt met Zijlstra mee.

"Ik heb er lang over getwijfeld hem te bellen, maar het uiteindelijk niet gedaan", zegt Righton in gesprek met journalistenvakblad Villamedia, dat haar heeft genomineerd voor de eretitel Journalist van het Jaar.

Righton heeft Zijlstra niet meer gesproken na het interview waarin hij onthulde nooit in de datsja van de Russische president aanwezig te zijn geweest. "Hij is altijd welkom als hij wil napraten. Dat doe ik graag."

Toch vraagt ze zich af of het nuttig is om nog een gesprek met Zijlstra te hebben. "Er kunnen zich twee situaties voordoen. Of hij blijft volharden in bronbescherming, waarmee we het gesprek nog een keer overdoen, of hij zegt dat het zo oké is", denkt Righton. Volgens Zijlstra beweerde hij eerder in de datsja te zijn geweest om zijn bron te beschermen.

"Ik heb zijn vergeving echter niet nodig. Ik vind het terecht zoals het is gegaan. Ik voel wel met hem mee, uit medemenselijkheid, maar het gesprek zelf zal niet veel zin hebben. Het is wel iets waar ik mee worstel. ­Nog steeds."