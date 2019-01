Erland Galjaard gaat vanaf 1 februari aan de slag bij Talpa. De voormalige programmadirecteur van RTL wordt strategisch adviseur voor John de Mol.

Geruchten dat Galjaard de overstap zou maken, gingen al langer. Talpa bevestigde begin januari met Galjaard in gesprek te zijn over een functie bij het bedrijf.

Als strategisch adviseur zal de 51-jarige televisiemaker inhoudelijk advies geven over alle vormen van content die het bedrijf voor verschillende platformen maakt. Hij zal het werk bij Talpa gaan combineren met zijn activiteiten voor zijn eigen bedrijf Creative Souls.

"Bij Talpa Network gaat het er de komende tijd om dat we het contact met de kijker opbouwen op nieuwe manieren. Het is mooi dat het Nederlands is, want wij kennen de Nederlandse kijker. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag met John werk. Ik verheug me erop om met hem bij Talpa Network iets heel moois op te bouwen."

Galjaard begon zijn carrière in de televisiewereld bij RTL Nieuws als eindredacteur, later werd hij programmadirecteur bij RTL 7 en Yorin. De televisiemaker was betrokken bij de opbouw van RTL 5 en ging later verder met RTL 4.

Galjaard is getrouwd met presentatrice Wendy van Dijk, die onlangs de overstap van RTL 4 naar SBS maakte.