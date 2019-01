Angela Groothuizen, die coach was in de eerste twee seizoenen van The Voice of Holland, vond het jammer dat producent John de Mol haar niet zelf belde over het door hem besloten vertrek.

Groothuizen was van 2010 tot 2012 te zien in The Voice, samen met Jeroen van der Boom, Nick & Simon, Roel van Velzen en Marco Borsato. De Mol besloot echter dat Groothuizen na die twee seizoenen werd vervangen door Trijntje Oosterhuis.

Tijdens de opnames merkte zij aan hem dat er iets niet goed zat. "Hij was een beetje afwezig, ik voelde wel wat", vertelt ze in gesprek met Nieuwe Revu.

Tijdens een van de liveshows werd de presentatrice gebeld door Erland Galjaard, destijds programmadirecteur bij RTL. "Hij zei dat John me wilde vervangen door Trijntje. 'Maar ik heb een veel jonger publiek dan Trijn!', zei ik. Hij zei: 'Ik ben het er ook niet mee eens, maar je weet: John…'"

Volgens Groothuizen voelde het "alsof je verkering via de telefoon werd uitgemaakt". "Naderhand heb ik tegen John gezegd: 'We kennen elkaar al veertig jaar man, je had me toch gewoon kunnen bellen?' Jammer." Wel zegt de presentatrice nog "een zwak voor hem te hebben".

Presentatrice blij met rol in The Voice Senior

Groothuizen was daarna nog wel te zien als coach in The Voice Kids en The Voice Senior. "Zó leuk", zegt ze over dit laatste programma.

"Maar dat waren mensen die al jaren steengoed zingen. Die ga je toch niet meer veranderen? Dan ga je alleen proberen ze te helpen zo goed mogelijk hun visitekaartje af te geven."