Nieuwe Revu heeft journalist Peter Blasic voorlopig op non-actief gesteld nadat de hoofdredactie door De Groene Amsterdammer is geconfronteerd met het vermeende plagiaat dat de journalist zou hebben gepleegd.

De Groene Amsterdammer deed na een paar eerdere meldingen over plagiaat onderzoek naar diverse publicaties van Blasic, die in totaal 27 verhalen voor Nieuwe Revu schreef. In deze artikelen staan "tientallen bronnen met alleen een voornaam vermeld".

De bronnen die wel met achternaam zijn genoemd, werden vervolgens door De Groene Amsterdammer gecontroleerd middels een "uitgebreide zoektocht online". De betreffende bronnen bleken niet vindbaar.

Het tijdschrift stelde Nieuwe Revu hiervan op de hoogte en als gevolg daarvan wordt Blasic voorlopig op non-actief gesteld. "In veel artikelen worden bronnen opgevoerd die eigenlijk niet te traceren zijn", zegt hoofdredacteur Jonathan Ursem. "We zijn daar als redactie te vrijblijvend mee omgegaan." De artikelen van Blasic zijn nog online te vinden op de website van Revu.

Ook hoofdredacties HP/De Tijd en Elsevier stelden plagiaat vast

Blasic schreef de afgelopen jaren ook veel voor de website van HP/De Tijd en voor Elsevier. De hoofdredacteuren van deze titels bevestigen aan De Groene Amsterdammer dat de journalist in respectievelijk 2017 en 2018 werd betrapt op plagiaat.

Ook hoofdredacteuren van onder meer Knack en VICE laten weten dat zij "de bronnen van Blasic niet kennen".

Nieuwe Revu zal journalisten die met anonieme bronnen of gefingeerde namen werken in het vervolg vragen een bronnenlijst in te leveren. Hierbij moeten zij specificeren met wie, waar en wanneer zij een gesprek hebben gevoerd.

Blasic ontkent plagiaat

De journalist ontkent in een reactie dat hij plagiaat heeft gepleegd en zegt dat het hem "bevreemdt" met welke stelligheid gesuggereerd wordt dat de gesprekken niet hebben plaatsgevonden. Volgens Blasic heeft hij "wel degelijk" mailcontact gehad met de gebruikte bronnen, maar deze niet overlegd aan de tijdschriftredacties.

In 2014 kwam voor het eerst naar voren dat de journalist plagiaat zou hebben gepleegd. Hij had voor de Vlaamse website Apache een artikel "zowat integraal overgeschreven" uit het tijdschrift Foreign Policy.

