Naast Dance Dance Dance gaat Wendy van Dijk op SBS6 ook de kindertalentenjacht Superkids presenteren. Ze zal dit samen met Johnny de Mol doen.

Superkids was in 2015 en 2016 te zien op RTL en werd toen ook door Van Dijk en De Mol gepresenteerd. Vorige week werd bekend dat Van Dijk de overstap van RTL naar SBS maakt.

Superkids is niet het eerste programma dat van RTL naar SBS verhuist. Zo was ook Dance Dance Dance voorheen op RTL 4 te zien en zullen diverse programma's die Linda de Mol presenteerde na haar transfer op SBS worden uitgezonden. Hieronder vallen onder meer Miljoenenjacht en Linda's Zomerweek.

Van Dijk presenteerde op RTL programma's als The Voice of Holland, Idols en X Factor en was te zien in de serie Moordvrouw. Het huidige seizoen van The Voice, dat John de Mol overigens graag naar SBS ziet komen, maakt ze nog af.

Superkids is een talentenjacht waaraan kinderen tussen de zes en veertien jaar meedoen. De winnaar van het programma kreeg destijds een studiebeurs van 25.000 euro.