Patty Brard gaat toch niet exclusief voor RTL werken. Het bedrijf en de presentatrice stelden vorige week dat zij een exclusief driejarig contract zou hebben getekend, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn, maken zij dinsdag bekend.

"RTL was graag een intensieve samenwerking aangegaan, maar in goed onderling overleg is besloten dat zij ook nog voor anderen programma's blijft maken", zegt een woordvoerder.

Brard gaat voor RTL wel de nieuwe serie Hotter Than My Daughter maken. Ook zal ze in RTL Late Night als analist te zien zijn.

In 6 Inside geeft Albert Verlinde meer toelichting op de stukgelopen onderhandelingen. Brard heeft volgens de entertainmentdeskundige gezegd dat ze niet blij is met het programmapakket dat ze aangeboden heeft gekregen.

De presentatrice, die deels in Nederland en deels op Ibiza bij haar echtgenoot Antoine woont, wilde "alleen een overeenkomst sluiten wanneer het gaat om een pakket dat de moeite waard is om veel van huis te zijn".

Beide partijen zijn hier niet uitgekomen. Brard vindt het volgens Verlinde "niet jammer" dat zij niet meer exclusief voor RTL gaat werken, omdat ze nu meer tijd door kan brengen met haar echtgenoot en ook dingen kan doen voor andere zenders, zoals het BNNVARA-programma Vier Handen Op Eén Buik.