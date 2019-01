De Belgische komiek Philippe Geubels heeft niet de ambitie om internationaal door te breken. Het Nederlandse taalgebied biedt hem naar eigen zeggen voldoende mogelijkheden.

"Misschien ga ik eens voor de fun in Londen optreden, maar internationale ambities heb ik niet."

"Ik voel me hier (in Nederland, red.) eigenlijk wel thuis. Jullie zijn veel enthousiaster, aanweziger. Een Vlaming is wat ingetogener", aldus de 37-jarige Geubels in een interview met Veronica Magazine.

"Jullie zijn wel directer dan Belgen, maar aan de andere kant soms ook niet. Als een Nederlander 'superfantastisch' zegt, kan dat net zo goed 'wel oké' betekenen. Als een Belg 'fantastisch' zegt, dan was het wel écht fantastisch."

Ook zijn de afstanden die Geubels soms moet afleggen voor een optreden al ver genoeg voor de cabaretier. "Soms neem ik ze mee, bijvoorbeeld wanneer ik een week in Noord-Nederland speel. Dan huren we daar een huisje."

Geubels is binnenkort te zien in het nieuwe RTL-programma Is er een dokter in de zaal?.