Volgens NOS-weerpresentatrice Willemijn Hoebert moet je niet aan een meteoroloog vragen of de Elfstedentocht zal doorgaan of niet.

"Dit is een van de drie vragen die je eigenlijk nooit meer aan meteorologen mag stellen. Daar heeft Gerrit Hiemstra een keer een leuk filmpje over gemaakt. De andere is of er een witte Kerst komt. En die derde weet ik niet meer", zegt de veertigjarige Hoebert in een interview met Veronica Magazine.

Haar collega Dennis Wilt (49) van RTL 4 durft in hetzelfde interview wel een voorspelling aan te gaan: "Zou kunnen, maar het is ook wel héél lang geleden. De kans is klein."

'Weggespoelde auto's moesten uit het weiland getrokken worden'

Wilt is wel voorzichtig geworden in het geven van weersverwachtingen buiten de uitzending om.

"Toen ik nog bij de luchtmacht werkte, stond ik in een stand tijdens de open dag van vliegbasis Volkel. Ik hield me die dag niet met het weer bezig, maar stond de mensen te woord", vertelt hij.

"Omroep Brabant maakte een sfeerreportage en vroeg mij wat het weer die dag ging doen. Van collega's had ik begrepen dat er geen vuiltje aan de lucht zou zijn, dus ik zei: kom gerust en laat je paraplu thuis. Tot er een paar uur later een enorme plensbui op ons neerstortte. Weggespoelde auto's moesten met tractoren uit het weiland getrokken worden!"