Presentator Gordon gaat in een nieuwe show de kennis testen van mannen en vrouwen over elkaar. In Mars tegen Venus wordt hij daarbij geholpen door Jan Versteegh en Leonie ter Braak.

Dat heeft Albert Verlinde bekendgemaakt in de uitzending van maandag van 6 Inside.

Teamcaptain Jan Versteegh neemt samen met een mannelijke BN'er het in iedere aflevering op tegen teamcaptain Leonie ter Braak en een vrouwelijke BN'er. In de studio zitten honderd vrouwen en honderd mannen in het publiek die tijdens de show hun mening mogen geven.

De twee publieksgroepen beantwoorden de vragen en zijn daarmee een live poll. Op het moment dat de honderd mannen hun mening hebben gegeven, moet het bekende vrouwelijke duo inschatten wat de meerderheid van de mannen heeft geantwoord, en vice versa.

De nieuwe show is vanaf woensdag 20 maart om 20.30 uur te zien bij Net5.