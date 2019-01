Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Wetenschappelijk programma: De kennis van nu

21.25 - 22.00 uur op NPO 2

Focus heet weer gewoon De kennis van nu en wordt als vanouds gepresenteerd door Elisabeth van Nimwegen en Diederik Jekel. De twee duiken in deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen in waterstof. Waterstof is de nieuwe belofte. Maar hoe kom je eraan?

Docudrama: Stuk

20.25 - 21.25 uur op NPO 2

De naam Jurjen Blick zal misschien niet snel een belletje doen rinkelen, maar wellicht dat je De Hokjesman kent. Dat regisseerde hij. Stuk is een vierdelige docuroman waarin Bick feit en fictie op een fraaie wijze door elkaar laat lopen. Plaats van handeling: een revalidatiecentrum.

Amusement: Musical Awards Gala 2019

21.25 - 23.00 uur op NPO 1

Voor fans van Frits Sissing is dit de mooiste dag van het jaar. Tweeënhalf uur is hij op de buis. Eerst een vers seizoen van Tussen kunst en kitsch om daarna de prestigieuze awards uit te reiken aan de beste producties en musicalsterren van het land.

Film: Get Out

20.30-22.35 uur op Net5

Deze creepy thriller gaat over een Afro-Amerikaanse jongen die samen met zijn blanke vriendin haar familie in het zuiden gaat bezoeken. In eerste instantie dacht hij dat het overdreven vriendelijke gedrag van haar ouders de manier is waarop zij omgaan met het feit dat hun dochter een donkere vriend heeft. Dan komt hij erachter dat dit niet de reden was.

Juridisch programma: Mr. Frank Visser doet uitspraak

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Emmy uit Zwaag dacht haar droombadkamer te hebben gekocht, maar dat viel vies tegen. Zo is het opstapje te hoog, wiebelt het toilet er lustig op los en haalt Emmy zich continu open aan verschillende scherpe randjes. De badkamerspecialist die de boel zo heeft afgeleverd weigert elke nazorg. Mr. Visser vindt er het zijne van.

