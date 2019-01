Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Master of Arms

21.30 - 22.30 uur op Discovery

In Amerika kan iedereen een wapen kopen. Toch vinden sommige mensen het leuker om hun eigen wapens te maken. Drie ambachtslieden strijden voor een jury van experts om te zien wie van hen het beste vuursteenpistool met ingebouwde bijl heeft gemaakt.

Reportageserie: Hier zijn de Van Rossems

20.25 - 21.05 uur op NPO 2

Op het eerste gezicht is Almere misschien niet de meest voor de hand liggende keuze voor een bezoek door de Van Rossems. Toch valt er meer dan genoeg te zien en meer dan genoeg over te vertellen. Vincent gaat lek op de architectuur, Sis ontdekt landschapskunst en Maarten vertelt over de zeespiegel.

Film: Inception

20.30-23.35 uur op Veronica

Leonardo DiCaprio is een specialist, die in de dromen van - meestal - zakenmensen breekt en hun ideeën jat. Dankzij die gave is hij een veelgevraagde bedrijfsspion, maar is hij ook in vele landen voortvluchtig. Wanneer hij de kans krijgt om zijn oude leven weer terug te krijgen, moet hij in ruil daarvoor een vrijwel onmogelijke 'inception' doen.

Realityprogramma: Een dubbeltje op zijn kant

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

Richard en Jennifer hebben veel talenten. De huur betalen hoort daar niet bij. Het is inmiddels zo ernstig, dat als ze de huur nog een maand niet betalen, ze op straat komen te staan. Het jonge stel zit diep in de schulden en roept de hulp in van John Williams.

Film: Zodiac

20.30 - 23.40 uur op SBS9

In Zodiac waart er een seriemoordenaar rond, die het leuk vindt om de politie te treiteren. Niet door op creatieve manier mensen te vermoorden, maar door er over op te scheppen. In de film zie we de meest intrigerende, nooit opgeloste moordzaken in de Amerikaanse geschiedenis.

