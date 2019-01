De in 2018 ontslagen chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, Daniele Gatti, zal niet langer meewerken aan een vriendschappelijke schikking.

Dat schrijft NRC op basis van een verklaring die de advocaten van de Italiaan zondagavond hebben ondertekend.

Op 2 augustus 2018 maakte het gerenommeerde orkest bekend dat Gatti per direct ontheven werd uit zijn functie. In The Washington Post verscheen een maand eerder een artikel waarin Gatti door twee vrouwen werd beschuldigd van ongepast gedrag. De vrouwen zouden door de dirigent in 1996 en 2000 zijn aangerand.

Na de publicatie van het artikel in de Amerikaanse krant meldden zich verschillende vrouwelijke collega's ook bij het Concertgebouworkest die dergelijk gedrag van de chef-dirigent hadden ervaren.

Haaks op de werkelijkheid

Afgelopen week gaf Concertgebouworkest-directeur Jan Raes meerdere interviews, waarin hij onder andere uitweidt over de kwestie Gatti. De advocaten van laatstgenoemde vinden dat sommige uitspraken van Raes in de bewuste interviews haaks staan op de werkelijkheid en dat Gatti nooit de kans heeft gekregen om zich te weren tegen de nieuwe aanklachten die hij als dirigent in Amsterdam kreeg.

Gatti kreeg een maand voor zijn ontslag weliswaar de kans om zijn verhaal te doen in een gesprek met vertegenwoordigers van het orkest, maar volgens de Italiaan ging het destijds alleen over de incidenten in 1996 en 2000 en niet over nieuwe aantijgingen. Raes zei in het televisieprogramma Podium Witteman echter dat die bewering van Gatti “volledig onjuist” is.

Volgens Gatti bewijst het Concertgebouworkest hiermee dat het geen vriendelijke schikking meer in de zin heeft en ziet Gatti naar eigen zeggen geen andere keuze om daarnaar te handelen.