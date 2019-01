Zaterdag was de derde aflevering van het nieuwe seizoen Wie is de Mol? te zien. NU.nl vraagt Thomas Cammaert, die in 2017 de mol was, wat hij van de aflevering vond.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen.

Voor Cammaert was het in het begin erg gek om als oud-mol naar het programma te kijken, maar daar is volgens de acteur verandering in gekomen.

"Ik dacht vorig seizoen dat ik, als mol van het jaar daarvoor, meteen door zou hebben wie de mol was. Maar dat viel tegen, ik kwam er pas in de achtste aflevering achter dat Jan (Versteegh, red.) het was. Ik ben nu dus gewoon weer een kijker en een fan zoals ik daarvoor was. Ik probeer natuurlijk wel te kijken hoe ik het zou doen, maar uiteindelijk smijt ik uit frustratie ook gewoon M&M's naar de televisie als er niemand uit ligt."

Cammaert vond de derde aflevering heel erg goed. "Sowieso door het te gekke einde met al die lichten. Dat was volgens mij een van de vetste executies ooit."

Toch vond de oud-mol het ook erg frustrerend. "Je weet dat er elk seizoen een aflevering is waarbij er niemand uitgaat en die hebben we al gehad. Dat we nu weer niet weten wie eruit gaat, vond ik als kijker heel frustrerend. Als dit een voorbode is van het seizoen wordt het heel lastig voor mij. Kom op jongens, er moet echt iemand uit, dan kunnen we gaan afstrepen wie de mol is."

Wie speelt een vals spel?

"Evelien (de Bruijn, red.), al geloof ik niet dat zij de mol is. Ik denk dat ze vooral een heel goede afleidingsmanoeuvre en hulpmol is, maar het ligt er iets te dik bovenop. Verder vind ik dat vooral Merel (Westrik, red.) een vies spel speelt. Als presentatrice is ze heel zen en rustig, maar in Wie is de Mol? zit ze echt in een constante kramp. Dat je denkt: er is iets met die vrouw."

"Rick-Paul (van Mulligen, red.) speelt ook een vals spel, maar niet zo overduidelijk. Ik hou hem wel in de gaten, omdat hij vaak toch net iets te aardig en te klunzig is. Daar zit iets achter."

"Deze drie vind ik echt opvallend. Ik denk dat we de rest volledig kunnen afstrepen als mol."

Wie is te eerlijk?

"Ik vind Nikkie (de Jager, red.) te eerlijk. Ze is de leukste kandidaat van iedereen en erg fijn om naar te kijken, maar er is niets "mols" aan haar. Ze is een echte flapuit en rechttoe rechtaan, een heel eerlijke vrouw. Al ben ik daarom wel bang dat ze er de volgende aflevering uit ligt."

Wat viel jou het meest op?

"Dat het een aflevering was waarin we niet heel goed konden zien hoe een mol te werk zou kunnen gaan. Het waren opdrachten die heel leuk waren om naar te kijken, maar niet om echt te kunnen zien wie er aan het mollen was."

"Neem nu de eerste opdracht met het vlaggen ophangen. Ik denk dat we straks in de finale gaan zien dat de mol blauwe spijkerbroeken weggooit en gele vlaggen in de wasmand duwt. Maar nu zagen we gewoon helemaal niks. In opdracht twee kon je ook niet mollen, de mol zou zowel voor jokers als niet voor jokers kunnen gaan."

"In de laatste opdracht werd er een ijzeren buis weggegooid in het gras, maar ook hier gaan we pas in de finale zien wie dat deed. Het was een lastige aflevering voor de kijker om de mol te ontdekken, zeker nu er niemand uit ligt. Niemand kunnen afstrepen is gewoon dikke kak, ik zeg het gewoon."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Ik denk Nikkie. Naar mijn weten heeft ze geen jokers, en ze zit vol op Evelien die volgens mij niet de mol is. Ze lag er in de eerste aflevering ook bijna uit, maar had toen een vrijstelling. Die aflevering en die erna was ze volgens mij een van de langzaamsten bij de test. Ik denk dat als je zo overduidelijk geniet van het spel en niemand je verdenkt, je het helemaal zelf moet doen. Als je dan niet op de goede mol zit, lig je eruit."

"Maar wat wel gek was: in het voorstukje van volgende week zie je de liftdeur open gaan en de andere kandidaten juichen: 'Die is er nog!' Omdat Nielson heel hard juicht, zou je denken dat zijn kamergenoot Robèrt (van Beckhoven, red.) er nog in zit, maar Rick-Paul, die met Nikkie op de kamer ligt, juicht ook heel hard. Dus dan vraag ik me af of ze er allebei nog in zitten."

"Het zou kunnen dat de andere kandidaten iets moeten doen of een of ander dilemma krijgen waarbij ze moeten kiezen wie ze redden. Niets is wat het lijkt, dat is zo te gek aan dit programma."

Wie is de mol?

"Ik vind het eng om te zeggen, maar ik hou het op Merel. Rick-Paul vind ik ook verdacht, maar ik denk op dit moment dat Merel de mol is. Een mol met een constante kramp, haha!"

"Opvallend aan Merel vind ik dat ze nooit overduidelijk ergens voor gaat, maar altijd net een beetje met de groep meegaat. Ook reageert ze soms zo gek op dingen. Bijvoorbeeld bij de Jenga-opdracht waarbij ze steeds een mol-blokje pakte, voor haar voorhoofd hield en dan zei: 'Je zou bijna denken dat het een teken is.' Trouwens best stoer om te doen als je de mol bent."

"Verder is het ook gewoon een gevoel dat ik bij haar heb. Ik kan er natuurlijk volledig naast zitten. Maar toch, ik heb een ouderwets mollengevoel bij haar."