Humberto Tan zegt door zijn gedwongen afscheid bij RTL Late Night "iets nerveuzer" te zijn voor zijn nieuwe programma VTBL, dat vanaf zondag wordt uitgezonden.

"Het is niet leuk geweest", vertelde Tan in De Wereld Draait Door over zijn vertrek bij RTL Late Night. "Wat ervan over is gebleven, is dat ik voor zondag wel iets nerveuzer ben dan normaal. Maar uiteindelijk kijk ik ook met veel plezier terug op Late Night."

Tan nam in juni na ruim vijf jaar afscheid van het RTL-programma. Hij werd opgevolgd door Twan Huys, die de taak meekreeg het programma te vernieuwen.

Over de kijkcijfers van VTBL, dat wordt uitgezonden op RTL7, wil de 53-jarige presentator niet speculeren. Hij staat recht tegenover de NPO-hit Heel Holland Bakt geprogrammeerd.

"Ik heb echt geen cijfer opgelegd gekregen. Ik ben blij als ik om 22.00 uur klaar ben en dat er een prettig gesprek heeft plaatsgevonden. Ik denk dat we met 300.000 tot 400.000 kijkers al heel tevreden moeten zijn."