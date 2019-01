De NPO wil in de toekomst geen reclames meer uitzenden. De publieke omroep is van plan te vernieuwen en geleidelijk reclamevrij worden.

De "financiële afhankelijk van reclame moet stapsgewijs worden afgebouwd", zegt NPO-voorzitter Shula Rijxman donderdag in haar nieuwjaarstoespraak.

De publieke omroep wil daarmee beginnen door een reclamevrije kinderprogrammering. "Ga na of dit vervolgens ook op onze online platformen kan worden doorgevoerd. Als dit werkt en dit ook vanuit Den Haag blijvend kan worden gecompenseerd, kunnen we doorpakken."

De NPO-voorzitter erkent daarnaast dat het ledenaantal als fundament onder het bestel in de toekomst niet meer werkt. "Geef de bestaande omroepen, en dus ook de aspirant-omroepen WNL, PowNed en Human, een erkenning, ongeacht het ledenaantal, en verlos ze zo van de noodzaak om veel geld te steken in ledenwerfcampagnes", vertelt Rijxman in haar toespraak.

Rijxman stelt dat niet de grootte van de omroep of het aantal leden, maar het beste programma telt. "De vraag die daarbij hoort, is of de huidige financiële garanties die er nu voor omroepen zijn ook tot de juiste balans in de programmering leiden."

Publieke omroepen als HUMAN en PowNed zetten deze campagnes in om leden te werven, zodat zij meer geld vergaren voor programma's.