De Nederlandse correspondent Ans Boersma (31) die donderdag door Turkije is uitgezet, wordt verdacht van valsheid in geschrifte, melden bronnen donderdag aan Nieuwsuur.

Boersma zou haar ex-vriend, een Syriër die onlangs in Nederland is gearresteerd omdat hij lid is geweest van de terroristische organisatie Jabhat Al Nusra, aan valse papieren hebben geholpen.

Mogelijk gaat het om de 32-jarige man die in september 2017 is opgepakt in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Hij zit nog steeds vast.

De Nederlandse journalist liet donderdagmiddag zelf al weten dat haar uitzetting mogelijk is gerelateerd aan het feit dat zij tot de zomer van 2015 een relatie had met een Syrische man.

OM Nederland verdenkt Boersma van misdrijf

Boersma, die als correspondent voor Het Financieele Dagblad werkt, werd donderdag door Turkije uitgezet. Ze wordt door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme.

Waar de correspondent precies van verdacht wordt, wilde het OM donderdag niet zeggen. Wel stelt justitie dat Boersma niet wordt verdacht van een terroristisch misdrijf. Verschillende andere verdachten in het onderzoek worden daar wel van verdacht.

Het OM heeft in het terrorismeonderzoek informatie over Boersma verstrekt aan Turkije en ook vragen over haar gesteld.

De woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei eerder dat Turkije Boersma heeft uitgezet, omdat ze volgens Nederland banden zou hebben met het Al Nusra Front.

Ministerie van Buitenlandse Zaken bekijkt procedure

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoe de procedure rond de uitzetting is verlopen. Het departement stelt niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat het OM informatie over Boersma heeft verstrekt aan Turkije.

"Buitenlandse Zaken wordt niet geïnformeerd over dit soort stappen, het OM heeft eigen kanalen en de politie ook", zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Zij verving minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag in de Tweede Kamer. "We doen intern navraag hoe het proces is verlopen."

Kaag begrijpt dat er veel vragen zijn over de kwestie. "Ik herken de vragen en kan de zorgelijkheid onderschrijven."