Chantal Janzen gaat voor het nieuwe programma Chantal komt werken meedraaien op de werkvloer van verschillende bedrijven.

De presentatrice gaat onder meer aan de slag bij de brandweer en in de supermarkt en is ook te zien in de dierentuin en op de vuilniswagen.

Tijdens haar 24 uursdienst bij de brandweer ging 's nachts vier keer het brandalarm af en moest Janzen uit haar bed springen om zo snel mogelijk in de brandweerauto te kunnen zitten.

Het programma wordt vanaf 28 maart wekelijks uitgezonden bij RTL 4.

Janzen reageert op overstap RTL-collega's naar Talpa

In RTL Boulevard reageerde Janzen donderdagavond op de overstap van haar RTL-collega's Wendy van Dijk en Linda de Mol naar Talpa Network.

"We zagen dit al heel lang aankomen. Het woord 'betreuren' wil ik niet meer horen. We moeten gewoon ons best gaan doen, niet achteroverleunen en aan de slag", aldus de presentatrice.

De 39-jarige Janzen wilde niet zeggen of ze zelf ook is benaderd door John de Mol. "Daar ga ik geen antwoord op geven."