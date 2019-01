Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Special: Ouderenzorg: De taboes op tafel

20.25-22.00 uur op NPO 2

Moeten we doorgaan met medische behandeling van ouderen als er geen toekomstperspectief meer is? Hoeveel kosten we per persoon aan zorg? Gevaarlijke vragen die bij Jort Kelder in de juiste handen zijn. Hij stelt ze aan medici en beleidsmedewerkers.

Quiz: Per seconde wijzer

19.50-20.25 uur op NPO 2

Erik Dijkstra is de opvolger van Kees Driehuis, die maar liefst 29 jaar presentator was van Per Seconde Wijzer. Twee kandidaten testen hun kennis in verschillende categorieën. Hoe zetten ze de jokers in, hoeveel rondes houden ze het vol en met welk bedrag nemen zij uiteindelijk mee naar huis?

Reportageserie: Typisch Thorn

19.15-19.50 uur op NPO 2

Het programma Typisch portretteert verschillende wijken in Nederland met in deze aflevering Thorn. Dit is een klein dorpje in het midden van Limburg. In de volksmond wordt het witte stadje genoemd, vanwege de statige witte panden in het schilderachtige centrum. Vaak komen er Aziatische toeristen langs om de middeleeuwse kerk te bezoeken.

Wetenschappelijk programma: Experimensen

21.20-22.10 uur op NPO 3

Cabaretier Stefano Keizers is een man met vele gezichten. Vaste kijkers van De Slimste Mens zullen hem zich herinneren. Nu heeft hij een eigen tv-show waarin hij wetenschap en humor met elkaar verbindt. Britt Dekker, Bridget Maasland, Katja Schuurman en Irene Moors proberen hem om de beurt te slim af te zijn.

Documentaireserie: Facebook en ik

21.20-22.05 uur op Canvas

Facebook viert dit jaar z'n vijftiende verjaardag. In de driedelige docuserie Facebook en ik duikt journalist Tim Verheyden daarom onder in de moeder aller sociale netwerken. Wat ooit gelanceerd werd als een onschuldig digitaal vriendenboekje, is in korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste, machtigste maar ook meest controversiële bedrijven ter wereld.

