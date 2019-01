Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Voetbaltalkshow: VTBL

20.00-21.30 uur op RTL 7

Humberto Tan, Theo Janssen en Jimmy Flloyd Hasselbaink zijn de kopstukken van de nieuwe voetbaltalkshow VTBL. Minder bekend, maar wel aan tafel: journalisten Bart Nolles en Simon Zijlemans. Ze bespreken alles van Vitesse tot de Europese voetbalvelden.

Cabaret: Wim Helsen: Er wordt naar u geluisterd

22.10-23.40 uur op NPO 3

Wim Helsen is een alom gewaardeerde komiek en Er wordt naar u geluisterd zijn vijfde voorstelling. Hij luistert naar je eenzaamste gedachten, je meest verborgen pijn en je diepste angsten. Hoe hij die kent? Daarvoor moet je kijken. Hij is de meester van de hilarische tragiek.

Documentaire: Andere tijden sport

22.00-22.40 uur op NPO 1

Meestal gaat het over het gouden Ajax, het zilveren Oranje of Willem van Hanegem als er een voetbaldocu over de jaren zeventig wordt uitgezonden. Net zo spectaculair was de flamboyante scheidsrechter Frans Derks, bekend van zijn korte broekjes en ongezouten mening.

Film: A Good Day to Die Hard

20.30-22.20 uur op Veronica

De New Yorkse agent John McClane (Bruce Willis) steekt voor het eerst de grens over om zijn zoon uit een gevangenis in Moskou te halen. Ze doen er samen alles aan om in leven te blijven.

Film: Paranormal Activity: The Marked Ones

00.35-2.05 uur op RTL 8

Als twee scholieren gruwelijke geluiden horen, gaan ze op onderzoek uit in het huis van de benedenbuurvrouw, die op mysterieuze stierf. In tegenstelling tot de andere delen, is The Marked Ones 'hand held' opgenomen, zogenaamd door een van de jongens. Enge beelden dus.

