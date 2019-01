Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Talentenjacht: The Voice of Holland

20.30 - 22.30 uur op RTL 4

Deelnemers van The Voice krijgen het zwaar te verduren: eerst de battles, nu de knock-outs. Iedere coach mag vijf artiesten meenemen naar de volgende ronde. Wie weten het tot de liveshows te schoppen? Bekijk ook de tien beste The Voice-audities wereldwijd.

Serie: Grace & Frankie

Seizoen 5 is vanaf vandaag op Netflix te zien

Wanneer de echtgenoten van Grace en Frankie met elkaar aan de haal gaan, zijn de vrouwen - twee totaal verschillende types - toch een beetje tot elkaar veroordeeld. In dit vijfde seizoen verschijnt de bekende dragqueen RuPaul opvallend vaak in beeld.

Bekijk ook dit lijstje van nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix zijn verschenen.

Quiz: De slimste mens

20.25 - 21.10 uur op NPO2

Wie krijgt straks door titelhouder Roelof de Vries de wisseltrofee in zijn of haar handen? Het is tijd voor de finale van deze spelshow vol kennis, algemene ontwikkeling, associatief en strategisch denken. Philip Freriks houdt de deelnemers in het gareel.

Bekijk ook dit lijstje van zes Nederlandse spelshows die we enorm missen.

Film: 45 Years

22.10 - 23.45 uur op Canvas

De week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff (Charlotte Rampling en Tom Courtenay) krijgt hij een brief. In het ijs van de Zwitserse Alpen is het lichaam gevonden van zijn eerste liefde, die daar in de jaren zestig verdween. Een intiem portret van een huwelijk dat des te dramatischer is, omdat alles zich onder de oppervlakte afspeelt.

Film: American Hustle

22.15 - 23.55 uur op NPO3

Irving Rosenfeld (Christian Bale) is een slimme oplichter die samen met zijn partner Sydney Prosser (Amy Adams) betrokken raakt bij een FBI-onderzoek. Ze moeten van agent Richie DiMaso (Bradley Cooper) een politicus uit New Jersey in de val lokken.

Bekijk ook welke nieuwe films en series in januari naar Netflix komen.