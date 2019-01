Correspondent Ans Boersma van Het Financieele Dagblad is Turkije uitgezet omdat ze verdacht wordt van banden met een terroristische organisatie, meldt een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zei in eerste instantie dat Boersma niet op verzoek van Nederland is uitgeleverd.

Later voegde het OM daaraan toe dat het Turkije informatie over Boersma heeft verstrekt in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme.

Het OM meldt dat Boersma een verdachte is, maar niet van een terroristisch misdrijf. Volgens het OM zijn ook vragen gesteld aan de Turkse autoriteiten vanwege het strafrechtelijk onderzoek in een terrorismezaak.

De Turkse autoriteiten verklaarden eerder een verzoek te hebben gekregen om informatie over Boersma's "verplaatsingen in en buiten uit Turkije" te delen.

Een woordvoerder van Erdogan zei dat Nederland aan Turkije meldde dat Boersma banden zou hebben met het Al-Nusra Front, een gewapende rebellengroep die actief is in de Syrische burgeroorlog. "Ze is uitgezet als voorzorgsmaatregel", aldus de woordvoerder.

In de verklaring staat verder dat de uitzetting van de correspondent niets te maken heeft met haar journalistieke activiteiten in Turkije.

Boersma werd donderdag uitgezet

De 31-jarige Nederlandse journalist is donderdagochtend door Turkije het land uitgezet. Ze kreeg te horen dat ze moest vertrekken vanwege 'veiligheidsgerelateerde redenen'.

Boersma kwam woensdagochtend aan in Istanboel, waar ze zich voor de verlenging van haar verblijfsvergunning bij de immigratiedienst meldde. Op het politiebureau kreeg ze te horen dat ze het land zou worden uitgezet.

Met hulp van de Nederlandse autoriteiten in Turkije deed Boersma tevergeefs een poging haar uitzetting te voorkomen. De vrouw moest de nacht doorbrengen in een uitzettingscentrum. Ze mocht niet naar haar woning om haar persoonlijke eigendommen op te halen.

Boersma, die voor de krant twee jaar geleden ook al als correspondent actief was in Turkije, en het Het Financieele Dagblad vechten de uitzetting juridisch aan.

Krant: 'Schending van persvrijheid'

Jan Bonjer, de hoofdredacteur van het Het Financieele Dagblad, noemt de maatregel op de website van zijn krant een "flagrante schending van de persvrijheid". Hij stelt dat Boersma haar werk "verstandig en verantwoord" deed. Ook vindt hij het "buitengewoon triest dat journalisten in Turkije niet ongestoord hun werk kunnen doen".

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, noemt de uitzetting van Boersma een "nieuw dieptepunt in het persvijandige beleid van Turkije". Hij roept het kabinet en de Europese Unie op het beleid niet langer te accepteren.

Volgens Bruning moet minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) duidelijk maken dat de situatie niet langer houdbaar is. Hij zegt dat Nederland "desnoods de banden met Turkije moet verbreken".

Het Genootschap van Hoofdredacteuren roept Blok op protest aan te tekenen bij de Turkse autoriteiten en zo snel mogelijk opheldering te vragen. "Dit is een nieuwe, pijnlijke en trieste illustratie van hoe in Turkije met de journalistiek en persvrijheid wordt omgegaan", zegt voorzitter Marcel Gelauff, tevens hoofdredacteur van NOS Nieuws.

D66 heeft Kamervragen gesteld

Tweede Kamerleden van D66 hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de kwestie. Zo vragen Sjoerd Wiemer Sjoerdsma en Joost Sneller zich onder meer af of Blok bereid is de ambassadeur te ontbieden en welke stappen hij onderneemt om buitenlandse journalisten in Turkije te ondersteunen.

De persvrijheid in Turkije staat al jaren onder druk. Het land staat op de 157e plek op de World Press Freedom Index 2018. Op die lijst van Verslaggevers zonder Grenzen (RSF) staan in totaal 180 landen.

