Aanstaande zondag is de eerste aflevering van VTBL, de voetbaltalkshow van RTL die het gat moet vullen dat Voetbal Inside heeft achtergelaten. Lukt het presentator Humberto Tan om een onderscheidend programma neer te zetten, in een televisiewereld met steeds meer voetbalshows?

VTBL is het vijfde voetbalprogramma op de Nederlandse televisie. Bij de publieke omroep is er Studio Voetbal (zondag, 22.40-23.25 uur op NPO 1), en daarnaast is er Dit was het weekend (zondag, 23.30-0.20 uur op Fox), Rondo (maandag, 17.55-18.50 uur op Ziggo Sport) en Veronica Inside (maandag en vrijdag, 20.30-22.30 uur, eerder als Voetbal Inside te zien bij RTL).

"Het aanbod aan voetbaltalkshows is inderdaad hoog", beaamt mediadeskundige Ron Vergouwen. "Daarbij is de zondagavond niet de meest makkelijke: naast veel voetbal zijn er ook populaire gezinsprogramma's, zoals Heel Holland Bakt."

Maar Vergouwen vindt het fijn dat het keuzeaanbod aan voetbalshows steeds groter wordt. "Een programma met serieuze analyses, of een biertje op vrijdagavond met gelach. Ik moet zeggen dat ik als niet-die hard voetbalfan eerder kijk naar Veronica Inside."

Tan wordt in het nieuwe programma vergezeld door oud-voetballers Theo Janssen en Jimmy Floyd Hasselbaink, journalist Simon Zijlemans en sportverslaggever Bart Nolles. Donderdag werd bekend dat ook NUHR-cabaretiers Viggo Waas, Joep van Deudekom en Peter Heerschop om beurten plaatsnemen aan de tafel van Tan.

"Het trio ontvangt elke week een actieve voetballer in hun kleedkamer. Met het gras nog tussen de noppen en het zweet nog op het voorhoofd komen de spelers rechtstreeks van het veld naar de studio, om hun bijzondere verhalen te delen", omschrijft RTL het talkshowconcept.

"Dat zal wel stinken", lacht oud-voetballer Andy van der Meijde. "In mijn tijd waren er minder van zulke programma's, alleen maar NOS Studio Sport. Meestal moest je dan interviews geven en die waren dan gewoon op de club. Ik was er zelf trouwens geen fan van. Ik kan me herinneren dat we les kregen om de media goed te woord te staan."

De gunfactor van Tan

Volgens Van der Meijde, die tussen 2000 en 2003 bekend werd in Nederland toen hij voetbalde voor Ajax, moet Tan het hebben van zijn "hoge gunfactor".

"Hij kan echt goed met voetballers omgaan, totaal anders dan bijvoorbeeld Johan Derksen. Humberto is wel kritisch, maar minder heftig dan Johan. Ik denk dat ik, als ik zelf nog voetbalde, liever bij Humberto Tan zou zitten. Hij is relaxter en praat de taal van die jongens."

Die zogenaamde gunfactor onderschrijft Vergouwen. "Binnen de voetbalwereld is Humberto erg geliefd, hij heeft er veel vrienden. Hij zal absoluut geen problemen hebben om goede gasten te vinden. Er zijn weinig mensen binnen de voetbalwereld met wie hij het niet kan vinden en bovendien is hij een erg goede sportpresentator."

'Het publiek is nog niet klaar met Tan'

Tan gaat met VTBL tussen twee populaire formats in zitten, denkt de mediadeskundige. "Aan de ene kant heb je Studio Voetbal, een inhoudelijk en serieus programma, zonder publiek en geroemd door voetbaljournalisten. Maar de kijkers bleken ook behoefte te hebben aan een leuk sfeertje erbij, daar hebben Derksen (Johan, red.), Genee (Wilfred) en Van der Gijp (René) erg goed op ingespeeld."

Het publiek wordt dus aan beide kanten al goed bediend, stelt Vergouwen. "Aan Humberto de uitdaging om weer een nieuw publiek aan te spreken. Het is te prijzen dat RTL het probeert en een slimme zet van de zender om het door hem te laten presenteren."

De presentator, die eerder veel kritiek te verduren kreeg wegens dalende kijkcijfers bij zijn talkshow RTL Late Night, zal volgens Vergouwen "dicht bij zichzelf blijven". "Hij houdt van een lekker sfeertje. Ik hoop dat hij dat ook weet over te brengen in dat programma en dat hij dezelfde chemie ook weer heeft met zijn nieuwe analisten en sidekicks."

Die imagoschade die Tan opliep door de privéperikelen die op de achtergrond speelden – er gingen geruchten dat de presentator een affaire zou hebben met Dionne Stax – zijn nu wel weggeëbd, stelt de mediadeskundige. "Dat zie je ook aan de programma's waarin hij nu te zien is. Het publiek is nog niet klaar met hem, ze waren alleen klaar met Humberto in Late Night."

Van der Meijde hoopt voor Tan dat VTBL een succes wordt. "Er is heel veel concurrentie op dat tijdstip, maar ik gun het hem echt."

De eerste aflevering van VTBL is zondag te zien om 20.00 uur op RTL7.