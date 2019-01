Turkije heeft donderdag correspondent Ans Boersma van Het Financieele Dagblad het land uitgezet. Volgens de krant hebben de Turkse autoriteiten geen officiële reden gegeven.

De 31-jarige Boersma ontving vorige week haar Turkse perskaart voor dit jaar, meldt Het Financieele Dagblad. Ze kwam woensdagochtend aan in Istanboel, waar ze zich voor de verlenging van haar verblijfsvergunning bij de immigratiedienst meldde. Op het politiebureau kreeg ze te horen dat ze het land zou worden uitgezet.

De journalist kreeg te horen dat ze moest vertrekken vanwege 'veiligheidsgerelateerde redenen'. Wat die inhouden, is niet bekend. De autoriteiten hebben Boersma geen verdere toelichting gegeven.

Er werd tevergeefs een poging gedaan de uitzetting te voorkomen. Boersma ontving hierbij hulp van een vertegenwoordiger van het Nederlandse consulaat-generaal, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en collega's. Ook een laatste poging van de Nederlandse ambassade had geen effect.

Boersma, die de nacht doorbracht in een uitzettingscentrum, heeft op Twitter een korte reactie geplaatst over haar uitzetting. "En dan zit je ineens in het vliegtuig terug naar Nederland. Ongewenst persoon verklaard in Turkije."

Boersma en FD vechten uitzetting juridisch aan

Boersma, die voor de krant twee jaar geleden ook al als correspondent actief was in Turkije, en het Het Financieele Dagblad vechten de uitzetting juridisch aan.

Jan Bonjer, hoofdredacteur van het Het Financieele Dagblad, noemt de maatregel op de website van zijn krant een "flagrante schending van de persvrijheid". Hij stelt dat Boersma haar werk "verstandig en verantwoord" deed. Ook vindt hij het "buitengewoon triest dat journalisten in Turkije niet ongestoord hun werk kunnen doen".

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, noemt de uitzetting van Boersma een "nieuw dieptepunt in het persvijandige beleid van Turkije". Hij roept het kabinet en de Europese Unie op het beleid niet langer te accepteren. De persvrijheid in Turkije staat al enige jaren onder druk.

Volgens Bruning moet minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) duidelijk maken dat de situatie niet langer houdbaar is. Hij zegt dat Nederland "desnoods de banden met Turkije moet verbreken". De NVJ maakt zich ook zorgen om andere Nederlandse journalisten in het land. "Als er zoiets met een collega gebeurt, heeft dat veel impact."

Het Genootschap van Hoofdredacteuren roept Blok op protest aan te tekenen bij de Turkse autoriteiten en zo snel mogelijk opheldering te vragen. "Dit is een nieuwe, pijnlijke en trieste illustratie van hoe in Turkije met de journalistiek en persvrijheid wordt omgegaan", zegt voorzitter Marcel Gelauff, tevens hoofdredacteur van NOS Nieuws.

Turkije heeft eerder Nederlandse journalist uitgezet

De voorlaatste Nederlandse journalist die Turkije werd uitgezet, is Frederike Geerdink in 2015. Volgens de Turkse autoriteiten begaf zij zich in een verboden gebied. Ze deed op die plek verslag van een groep Koerdische activisten van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!