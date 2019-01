John de Mol wil een familiezender maken van SBS6. De mediamagnaat vindt dat de meningen over de zender tot nu toe te negatief zijn.

"Men denkt heel zwart-wit over SBS6. Het wordt beschouwd als een 'campingzender' en gezien als goedkoop en plat", aldus De Mol woensdag in De Wereld Draait Door.

"SBS moet een familiezender worden en daar passen de namen van de presentatoren die nu komen, heel goed in", aldus de Talpa-eigenaar in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk.

De Mol was te gast in het programma om onder andere te praten over de overstap van zus Linda de Mol naar zijn productiebedrijf Talpa. Zij zal per juli SBS-programma's gaan presenteren.

Recentelijk werd bekend dat veel presentatoren overstappen naar Talpa, dat de zenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9 bezit. Zo werd maandag bekend dat Wendy van Dijk programma's gaat maken voor SBS6 en lieten ook Gordon en Johnny de Mol RTL achter zich om aan de slag te gaan bij de zender.

6 Inside heeft tijd nodig

Albert Verlinde en Jan Versteegh zijn al te zien op SBS6, met het programma 6 Inside, dat de afgelopen dagen te kampen heeft met lage kijkcijfers.

"Mensen zijn nog niet gewend aan dit soort programma's op SBS6. Je moet je tegenwoordig invechten in een druk medialandschap en dat heeft tijd nodig", aldus de mediamagnaat.

De Mol wilde samenwerken met RTL

Volgens De Mol was hij in eerste instantie van plan om als SBS samen te werken met RTL, omdat een volledig samengaan van beide zenders niet mogelijk is omdat "de wetgeving achter de feiten aanloopt".

Zo dacht hij er bijvoorbeeld aan om gezamenlijk presentatoren onder contract te nemen, waarbij die dan programma's zouden maken voor beide zenders. Nu RTL daar van afziet, "gaat de relatie veranderen", aldus de Mol, waarmee volgens de eigenaar van SBS6 een "harde concurrentiestrijd" is ingeluid.