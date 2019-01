Kees Jansma is bezig aan zijn laatste seizoen als televisiepresentator.

De 71-jarige geboren Amsterdammer blijft tot de zomer bij FOX Sports de programma's De Tafel van Kees en Natafelen maken en dan stopt hij. Jansma zal bij de sportzender nog wel regelmatig als gast aanschuiven.

"Het nemen van dit besluit is niet makkelijk, maar ik vind het tijd", reageert Jansma. "Samen met een groep jonge, talentvolle mensen met passie programma's maken over voetbal heb ik altijd fantastisch gevonden."

Jansma werkt sinds 1966 in de sportjournalistiek. Hij schreef jarenlang voor het Algemeen Dagblad en Voetbal International. Daarna maakte hij de overstap naar de televisie.

'Afscheid van een icoon uit de sportjournalistiek'

In 1988 werd Jansma chef van de sportredactie bij de NOS. Dat jaar was hij voor die zender ook de vaste volger van het Nederlands elftal tijdens het gewonnen Europees kampioenschap in Duitsland.

Van 2004 tot 2014 werkte Jansma als chef van de persafdeling van het Nederlands elftal, eerst met Marco van Basten als bondscoach en daarna met Bert van Marwijk en Louis van Gaal.

Volgens Rob Labree, directeur bij Fox Sports, was Jansma acht jaar lang van grote betekenis voor de zender. "We waren trots en blij toen Kees onze zender in de zomer van 2011 kwam versterken en nemen komende zomer met respect en dankbaarheid afscheid van een icoon uit de sportjournalistiek."