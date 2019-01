Met Linda de Mol en Wendy van Dijk haalde John de Mol deze week weer twee grote namen binnen. NU.nl zet op een rijtje welke presentatoren eerder al overstapten naar Talpa Network.

Linda de Mol

Linda de Mol stapt na twaalf jaar over van RTL naar Talpa, zo werd woensdag bekendgemaakt. Voor SBS6 gaat De Mol vanaf juli programma's presenteren zoals Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel, Linda's Zomerweek en Oh Wat een Jaar of Ik Hou van Holland. De Mol maakte er nooit een geheim van dat ze wilde overstappen naar het bedrijf van haar broer op het moment dat hij haar nodig zou hebben.

Wendy van Dijk

Ook Wendy van Dijk gaat van RTL 4 naar SBS6. De presentatrice, die haar carrière begon bij SBS, zei dat ze toe is aan een nieuwe uitdaging. "Ik heb bij RTL prachtige jaren achter de rug, waarin ik me heb kunnen ontwikkelen met een aantal liveshows. Maar ik wil me blijven ontwikkelen", vertelde ze. "RTL is veilig, maar ik ben eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen." Ook Van Dijk gaat vanaf juli aan de slag bij haar nieuwe werkgever. Een van de programma's die ze gaat presenteren, is Dance Dance Dance.

Gordon

Vanaf januari is Gordon vijf jaar lang te zien op SBS6. De presentator was de afgelopen zestien jaar te zien bij RTL. Voordat Gordon in januari overstapt naar SBS6, maakte hij nog drie programma's voor RTL. Naast The Voice Senior, zijn dat Screentest en Gordon in Wonderland.

Johnny de Mol

Johnny de Mol heeft een driejarig contract getekend bij SBS6. Hij werkte sinds 2013 voor RTL. Bij SBS6 gaat hij uiteenlopende programma's presenteren zoals een studioshow, een muziekprogramma en een nieuwe variant van SynDROOM waarmee hij in 2015 de Gouden Televizier-Ring won. De Mols overstap betekent ook de comeback van Waar is de Mol?.

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen namen op de finaledag van het WK voetbal afscheid van hun omroep RTL 7. Op 10 augustus zetten ze hun voetbaltalkshow voort op Veronica. Elke maandag- en vrijdagavond is Veronica Inside te zien. Derksen (69) is al sinds de start van VI in 2001 de vaste analyticus van het programma.

Hélène Hendriks

Met ingang van 1 augustus neemt Hélène Hendriks een groot deel van de sportprogramma's bij Talpa Network voor haar rekening. Ze zal de komende vijf jaar vooral te zien zijn bij Veronica. Bovendien zal ze regelmatig aanschuiven bij Veronica Inside. Ze blijft komend seizoen nog twee dagen per week te zien bij FOX Sports.

Lodewijk Hoekstra

Lodewijk Hoekstra gaat voor SBS6 aan de slag. Hij is de nieuwe presentator van De Grote Tuinverbouwing, voorheen het domein van Rob Verlinden die het wegens gezondheidsproblemen rustiger aan gaat doen. In de rubriek Lodewijks Groene Geluk vraagt Hoekstra vanaf zaterdag 1 september aandacht voor duurzaamheid.