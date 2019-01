Ook Linda de Mol maakt een overstap naar Talpa, het productiebedrijf van haar broer John de Mol. Zij zal per juli SBS-programma's gaan presenteren.

Dat laat RTL woensdag aan NU.nl weten na berichtgeving door RTL Boulevard.

"Er is lang over gespeculeerd, maar de kogel is door de kerk: op 1 juli treedt Linda de Mol in dienst bij Talpa Network", meldt Talpa in een reactie.

RTL bevestigt aan NU.nl dat de programma's Postcodeloterij Miljoenenjacht, Linda’s Zomerweek en Ik Hou van Holland naar Talpa gaan. Over Weet ik Veel? en Oh Wat een Jaar moeten de zenders nog met elkaar in gesprek. De serie De Familie Kruys, die werd ontwikkeld door de Mol en waar zij een hoofdrol in speelt, blijft wel bij RTL.

De zender deelde daarnaast een verklaring over De Mols overstap. "Linda heeft er nooit een geheim van gemaakt over te zullen stappen naar Talpa Network als haar broer haar nodig heeft. Dat moment is nu daar", zegt CEO Sven Sauvé namens RTL.

"Gezamenlijk hebben we de afgelopen twaalf jaar vele succesvolle programma's neergezet zoals Ik Hou Van Holland, Linda's Zomerweek, Oh Wat Een Jaar!, Weet Ik Veel en Familie Kruys. Mede dankzij Linda bereiken deze titels een miljoenenpubliek. Naast dat Linda een zeer prettige collega is, is ze een enorme vakvrouw die precies aanvoelt wat de kijker wil zien."

De Mol vond beslissing 'moeilijk'

"Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt", zegt De Mol over haar oude werkgever. "Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt 'kom je me helpen?', dan zeg ik natuurlijk ja."

Deze vraag kreeg De Mol in december van haar broer. De presentatrice noemt de overstap "een spannende uitdaging". "We gaan de komende tijd samen bouwen aan de zenders en ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen."

"Linda raakt de kijker met haar humor, haar warmte, originaliteit en met de juiste toon", zegt haar broer John de Mol. "Daarom weet het grote publiek haar altijd te vinden. Ze is daarin met niemand anders te vergelijken."

John de Mol zegt "in de gelukkige omstandigheid" te verkeren dat ze toevallig ook nog zijn zus is.

"Ik heb geen seconde getwijfeld om haar te laten weten dat we haar bij Talpa Network hard nodig hebben. Ik ben heel blij dat ze komt en verheug me erop om samen met haar te werken aan de succesvolle programma's die ze gaat doen en de nieuwe die ze nog gaat ontwikkelen."

De Mol nu 33 jaar actief als presentatrice

De Mol (54) vertrok in 2007 naar RTL. Dit deed ze toen bekend werd dat haar broers zender en toenmalige werkgever Tien zou worden overgenomen door RTL.

Recentelijk werd bekend dat veel presentatoren overstappen naar Talpa, dat de zenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9 bezit. Zo werd maandag bekend dat Wendy van Dijk programma's gaat maken voor SBS6 en lieten ook Gordon en Johnny de Mol RTL achter zich om aan de slag te gaan bij de zender van De Mol.

De Mol begon in 1985 met haar carrière als presentatrice van The DJ Kat Show voor de zender Sky Channel. In datzelfde jaar begon ze ook bij de TROS als assistente van Ron Brandsteder bij de Showbizzquiz.

Dankzij de presentatie van programma's als Love Letters en Miljoenenjacht werd De Mol een van de boegbeelden van de zender.

In 2006 verliet ze de publieke omroep om voor Tien te gaan werken, de commerciële zender van haar broer binnen Talpa. Het succes van de zender bleef echter uit en in 2007 werd Talpa overgenomen door RTL. Hier bleef De Mol een kleine twaalf jaar werkzaam. De succesvolle programma's Miljoenenjacht en Gooische Vrouwen verhuisden met haar mee.