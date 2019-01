Voor het eerst sinds zijn terugkeer op televisie heeft Robert Jensen weer de top 25 van best bekeken programma's van de dag gehaald. Naar zijn talkshow Jensen op RTL 5 keken dinsdagavond 517.000 mensen, blijkt woensdag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De goede cijfers van dinsdag dankt Jensen mogelijk aan zijn gast, PVV-leider Geert Wilders, die niet vaak te zien is in interviewprogramma's. Wilders zegt woensdagochtend in een tweet dat het "geweldig leuk" was bij Jensen.

Sinds oktober is Jensen weer wekelijks te zien in een eigen talkshow. Eerdere uitzendingen van zijn nieuwe show trokken echter beduidend minder kijkers dan die van dinsdagavond. De eerste aflevering in oktober begon nog met 322.000 kijkers, maar de uitzendingen daarna zakten tot onder de 100.000 kijkers.

Jensen wil in zijn programma een "ander geluid" laten horen, zo zei hij in oktober. Zo gaat de presentator in zijn show onder meer in op onderwerpen als de Brexit, de Amerikaanse president Donald Trump en plasticsoep.

Meeste kijkers voor NOS Journaal

Op primetime keken ook veel mensen naar het NOS Journaal van 20.00 (2,2 miljoen kijkers) en De slimste mens op NPO2 (1,6 miljoen kijkers). Op NPO1 werd Opsporing Verzocht (1,2 miljoen) het best bekeken.

In de vooravond ging het aantal kijkers van het nieuwe showprogramma 6 Inside op SBS6 voor de zesde keer op rij omlaag, dit keer naar 145.000. Concurrent RTL Boulevard trok ruim 789.000 kijkers.