Patty Brard staat op het punt een driejarig contract te tekenen bij RTL.

Dat bevestigt een woordvoerder van RTL aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Brard gaat onder meer aan de slag bij RTL Boulevard, vertelde ze dinsdagavond in 6 Inside.

"Ik was al van alles aan het doen, waaronder Hotter Than My Daughter", aldus Brard. "Bij RTL zagen ze ook wel dat mijn kracht bij human interest ligt, en naast Hotter Than My Daughter hadden ze nog wat anders voor me liggen: ik word showbizzdeskundige bij RTL Boulevard."

Sinds afgelopen najaar is Brard ook wekelijks te gast als deskundige bij RTL Late Night met Twan Huys.

Brard weg bij SBS omdat ze niet 'fris en fruitig' meer was

Brard werkte sinds 2013 voor SBS6, waar ze onder meer te zien was als deskundige in Shownieuws. Met Jochem van Gelder presenteerde ze Bonje met de Buren. In 2017 werd ze ontslagen omdat ze naar eigen zeggen te horen had gekregen dat ze niet meer "fris en fruitig" genoeg zou zijn.

Voor de NTR maakte Brard vorig jaar met Diederik Jekel de vierdelige reeks VetGelukkig?!, waarin het duo vanuit hun persoonlijke ervaringen de wetenschappelijke en culturele kanten van overgewicht onderzoekt. Zelf viel ze tientallen kilo's af na een maagverkleining.

Maandag werd bekend dat RTL 4 een grote naam, Wendy van Dijk, ziet overstappen naar SBS6. Voor haar nieuwe werkgever gaat Van Dijk onder meer het programma Dance Dance Dance presenteren.