Gordon is woedend op televisierecensent Angela de Jong, omdat zij dinsdag in haar AD-column Angela kijkt tv stelde dat Gordon en Wendy van Dijk op hun retour zouden zijn.

Volgens de 42-jarige De Jong moet John de Mol, als hij SBS6 echt de grootste wil laten worden, "beter investeren in nieuwe, bijzondere formats dan de zoveelste 'grote' naam binnenhalen en het huidige RTL kopiëren", zo stelt ze in haar column. "Waarom richt De Mol zich op presentatoren die op hun retour zijn bij de tv-kijker?"

Gordon reageerde daarop door een bericht op zijn Facebook-pagina te plaatsen. "Wij, twee keihardwerkende mensen, krijgen dus via jouw platform te horen dat we eigenlijk maar beter kunnen stoppen, want John 'gaat de oorlog niet winnen' met sterren zoals wij."

Volgens de presentator zijn er honderdduizenden mensen in de leeftijdscategorie van Van Dijk (47) en hem (50) die geen baan hebben, maar wel in de bloei van hun leven zijn. "Dat je dom en naïef meewerkt aan segregatie en leeftijdskwalificatie in de arbeidsmarkt en hiermee dus een grote groep mensen diskwalificeert als zijnde opgebrand? Nou Angela, laat me je dit vertellen, wij zwichten niet voor jouw stukjes."

Volgens de presentator heeft niemand tot nu toe "zijn mond open durven trekken" over de columnist, en maakt hij "daar nu een eind aan". "Ik ga die oorlog met jou aan en veeg als het moet echt de vloer met je aan, want je komt aan mijn brood en die van vele andere collega's."

'De Jong schrijft stukjes over talentvolle mensen'

Gordon schrijft dat De Jong volgens hem niets meer kan dan stukjes tikken over mensen die "wel degelijk talent hebben".

Bovendien vermoedt hij dat De Jong haar column 's nachts schrijft. "Als je even naar de koelkast loopt om een stuk camembert naar binnen te douwen, want zoveel vilein kan alleen maar uit frustratie worden opgeschreven."

Ook suggereert de presentator dat De Jong mogelijk een van de redenen van de huwelijkscrisis van zijn "lieve collega" Wendy is en vraagt hij de columnist of ze daar weleens bij stil heeft gestaan.

Gordon toch niet in De Wereld Draait Door

De Wereld Draait Door leek zowel De Jong als Gordon te hebben gestrikt voor de uitzending van dinsdagavond, maar Gordon zegde uiteindelijk af.

"Laat ik nou eens luisteren naar m'n onderbuik", schrijft hij op Facebook. "Geen aandacht meer besteden aan deze vervelende mevrouw, dus DWDD afgezegd. Focus op de toekomst, mijn mening is duidelijk."