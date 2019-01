Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Jouw stad, ons dorp

21.30 - 22.15 uur op NPO1

De een krijgt jeuk van frisse lucht en de geur van gras, de ander trekt het stadse leven van geen kant. Wat gebeurt er als je dan van habitat wisselt? Wilbert woont met zijn gezin in het zevenhonderd inwoners tellende Meeuwen, heel wat anders dan het Haagse huis van de Surinaamse familie Tojo.

Documentaire: Het Uur van de Wolf: John & Yoko - Above Us Only Sky

22.55 - 1.27 uur op NPO2

Twee cameraploegen mochten van John Lennon meegluren bij de repetities en opnamen van Imagine. En daar zijn we blij mee, want nu kunnen we John en Yoko zelf horen en zien vertellen over hun bijzondere relatie, begeleid door de soundtrack van de legendarische elpee.

Documentaireserie: Dynasties

20.35 - 21.30 uur op NPO1

In deze laatste aflevering van Dynasties heeft de Indiase tijgerin Raj Bhera een dagtaak aan het beschermen van haar vier welpjes. Zeker omdat haar eigen dochter Solo een oogje op haar territorium heeft laten vallen.

Reportageprogramma: Rhys Jones's Wildlife Patrol

16.20 - 16.50 uur op Eén

'Reptielfluisteraar' en bioloog Rhys Jones tackelt op wetenschappelijke wijze beestachtige misstanden om de vijfduizend inheemse wezens die Wales rijk is te beschermen tegen het kwaad. In deze eerste aflevering wordt dokter Jones opgeroepen voor zijn grootste zaak tot nu toe: de illegale smokkel van hoorns van neushoorns.

Film: Ja, ik wil!

20.30 - 22.30 uur op RTL 4

Roos (rol van Elise Schaap) is een dertigjarige vrouw die best succesvol is. Elke keer als ze begint te denken aan een huwelijk, wordt ze gedumpt door haar vriend. Dan wordt ze ook nog eens door meerdere exen uitgenodigd voor hun bruiloft. Om niet eenzaam te zijn, neemt ze haar jongere stagiaire Daan mee.

