Hélène Hendriks is blij dat Mark van Bommel weer sinds enige tijd terug is in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. De presentatrice vindt dat de PSV-trainer garant staat voor leuke interviews.

"Hij is toch wat meer outspoken in interviews dan zijn voorganger Phillip Cocu (de vorige trainer van PSV, red.)", aldus Hendriks in een interview met Veronica Magazine.

Volgens Hendriks was Cocu zeer gematigd in de gesprekken die ze met hem voerde. "Je kon hem nooit betrappen op een vreemde uitspraak", aldus de presentatrice. "Van Bommel heeft er een handje van een wedervraag te stellen. Dan krijg je een veel spannender gesprek. Dat vind ik zelf wel prettig, die interactie."

Hendriks houdt ervan als de mediatraining van voetballers en trainers naar de achtergrond verdwijnt en lichte frictie ontstaat: "Je moet je ook een beetje kunnen ergeren aan iemand. Ik hou van schurende televisie. Ik ben er niet naar op zoek, maar het is prachtig als zoiets ontstaat."

'Ik hou altijd afstand'

De 38-jarige Hendriks, die onder andere de Champions League-wedstrijden op Veronica presenteert, zoekt tussen de interviews door geen contact met voetballers. Volgens haar is het namelijk niet uitgesloten dat de sporters daar iets achter zouden gaan zoeken.

"Ik hou altijd een professionele afstand. Als vrouw moet je toch een beetje uitkijken", meent ze. "Dat nadeel heb je als vrouw. Dus ik ga niet appen of bellen met spelers uit de Eredivisie."