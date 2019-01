Presentator Shelly Sterk (27) stelt hoge eisen aan zichzelf bij het maken van televisieprogramma's, waardoor ze vaak heel streng is voor zichzelf.

De presentatrice zegt in VIVA dat televisieprogramma's altijd beter kunnen. "Voor mezelf, maar ook voor anderen, want je krijgt te maken met honderdduizend meningen. Elke keer als ik iets live heb opgenomen, bel ik op de terugweg in de auto mijn man en vraag ik: 'Wat vond je ervan?' En dan zegt hij: 'Moeten we het weer gaan evalueren?'"

Dat ze zo streng is voor zichzelf, vindt de presentatrice aan de ene kant goed, omdat ze zichzelf op die manier kan verbeteren. "Aan de andere kant is het ook irritant: het zorgt niet bepaald voor rust in mijn hoofd."

Ze snapt dan ook wel dat een burn-out tegenwoordig "op de loer ligt". "We moeten altijd maar bereikbaar zijn. Als je 's avonds een mailtje krijgt op je mobiel, wordt eigenlijk verwacht dat je antwoord geeft."

Sterk nam zich voor mobiel weg te leggen

Na Expeditie Robinson, waar ze in 2017 aan meedeed, nam Sterk zich daarom voor haar mobiele telefoon elke dag om 20.00 uur in een hoek te leggen en er niet meer naar te kijken. "Ik heb dat nog geen dag volgehouden."



Toch is ze niet bang dat ze zelf een burn-out zal krijgen. "Ik werk veel, maar haal er ook veel plezier uit. En ik kan heel goed mijn rust pakken."

Sterk werd bekend als presentatrice van RTL Boulevard en deelnemer aan Expeditie Robinson. Vorig jaar maakte ze de overstap van RTL naar SBS, waar ze tegenwoordig het gezicht is van Shownieuws.