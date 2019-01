Paul Römer vindt het moment dat hij heeft gekozen voor zijn vertrek als directeur bij de omroep NTR niet zo verstandig.

"Ik geef toe, het is in dát opzicht onhandig dat ik er nu uit stap. Er zijn zorgen over de toekomst van ons bestel en ik heb met mijn plan geprobeerd een bijdrage te leveren", zegt Römer in een interview met het AD.

Het plan van Römer behelst dat de verschillende omroepen binnen de NPO niet langer gegarandeerd zijn van zendtijd, maar dat ze als productiehuizen alleen programma's mogen uitzenden als de NPO die bij de omroep heeft besteld.

Politici reageerden heel positief, meent de in maart vertrekkende Römer in het gesprek met de krant. "Omroep Max wilde me aan de hoogste boom zien hangen. Ik snap het wel, het plan komt aan hun bestaansrecht.''

'Ik heb dat abonnement straks niet meer nodig'

Of zijn plan doorgang zal vinden, weet Römer op dit moment niet. "Minister Slob wil dit voorjaar de brief met zijn plan naar de Kamer sturen. De omroepen zitten niet bij hem aan tafel, dus niemand weet wat het precies gaat worden. Het eigen plan van de omroepen, waar ik nog niet veel over kan zeggen, is meer input voor de minister.''

Toch durft de nog zittende directeur te voorspellen dat zowel de publieke als de commerciële omroep, bijvoorbeeld op het gebied van sportverslaggeving, op lange termijn zal veranderen.

"De traditionele tv-zenders zijn nu nog heel belangrijk. En de publieke omroep heeft een brede taak. Dus heb je sport nodig, want daar kijken veel mensen van alle leeftijden naar. Sport ís cultuur", aldus Römer.

"Ik heb nu een abonnement op Fox Sports, maar als ik straks met één druk op de knop op elk scherm wedstrijden los voor een paar euro kan kopen, heb ik dat abonnement niet meer nodig. En ook niet meer de omroep die de uitzendrechten heeft."