KRO-NCRV is met presentatrice Yvon Jaspers in gesprek over de verlenging van haar contract.

Dat laat de omroep maandagavond desgevraagd weten na berichtgeving van het programma 6 Inside.

Presentator Albert Verlinde vertelde daarin dat Jaspers en de omroep een nieuwe overeenkomst voor drie jaar hebben, maar nog in onderhandeling zijn over de details.

"Wij zijn met Yvon in gesprek over haar contract en de programma's die ze gaat maken bij KRO-NCRV", zegt een woordvoerder. "Verder gaan we nooit via de media in op de inhoud van gesprekken met presentatoren. Wij zullen binnenkort met Yvon het glas kunnen heffen op mooie nieuwe programma's bij KRO-NCRV."

Nevenactiviteiten Jaspers onderzocht

Volgens Verlinde verlopen de onderhandelingen moeizaam, onder meer omdat Jaspers compensatie wil voor de nevenactiviteiten die ze niet meer zou mogen uitvoeren.

Het Commissariaat voor de Media stelde vorig jaar een onderzoek in - dat nog steeds loopt - naar de nevenactiviteiten van de Boer zoekt Vrouw-presentatrice.

Jaspers werkt namelijk ook voor het bedrijf ForFarmers, de grootste veevoederfabrikant van Europa. Zij is het gezicht van een campagne die 'de boerentrots naar boven moet halen', iets dat zij voor KRO-NCRV ook doet in het programma Onze Boerderij. Het is niet duidelijk hoeveel geld Jaspers krijgt voor haar werkzaamheden voor ForFarmers.

Het is niet de eerste keer dat de presentatrice onder vuur ligt vanwege mogelijke belangenverstrengeling. BNNVARA kreeg in 2011 een boete van 50.000 euro omdat Jaspers haar boerenservies uitbundig aanprees in De Wereld Draait Door.