Wendy van Dijk gaat weer aan de slag voor SBS6. De presentatrice, die haar carrière in de jaren negentig begon bij SBS6, zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

"Het was geen makkelijke keuze", vertelde Van Dijk (47), wier contract bij RTL 4 eind juni afloopt, maandagavond in het SBS-programma 6 Inside.

"Ik heb er heel lang over nagedacht", aldus de presentatrice. "Ik heb bij RTL prachtige jaren achter de rug, waarin ik me heb kunnen ontwikkelen met een aantal liveshows. Maar ik wil me blijven ontwikkelen. Dit komt vanuit een onderbuikgevoel. RTL is veilig, maar ik ben eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen."

Van Dijk presenteerde programma's als The Voice of Holland, Idols en X Factor en was te zien in de serie Moordvrouw. Het huidige seizoen van The Voice, dat John de Mol overigens graag naar SBS ziet komen, maakt ze nog af. Voor SBS6 gaat ze onder meer het nieuwe seizoen van Dance Dance Dance presenteren.

De presentatrice begon haar televisiecarrière eind jaren negentig bij SBS6, waar ze programma's als Over de rooie voor haar rekening nam en als assistente te zien was bij Wie ben ik. In 2006 ging ze naar RTL 4.

John de Mol blij met komst Van Dijk

"Met Wendy halen we echt een triple A-ster binnen", reageert John de Mol. "Zij heeft zoveel ervaring, zij is zo’n grote naam. Ik heb gemerkt dat dit steeds belangrijker wordt bij het grote publiek. Ik vind het geweldig om Wendy als persoon erbij te hebben, en ik ben er ook zeker van dat wij samen grote stappen kunnen zetten om het multimediamerk Wendy nog veel groter te maken dan het nu is."

Van Dijk is niet de eerste die de overstap maakt van RTL naar SBS. Eerder lieten Gordon en Johnny de Mol RTL achter zich om aan de slag te gaan bij de zender van De Mol. Onder anderen Kees van der Spek bewandelde de omgekeerde weg.

Huwelijk met Erland Galjaard 'work in progress'

Van Dijk is getrouwd met Erland Galjaard, die jarenlang aan het roer stond bij RTL. De programmadirecteur stopte vorig jaar bij de zender en nam een 'creative sabbatical'. Naar verluidt is ook hij met Talpa Network in gesprek over een nieuwe functie.

Vorige week werd bekend dat het huwelijk van Van Dijk en Galjaard in zwaar weer verkeert. "Het is work in progress", zei Van Dijk maandagavond over haar thuissituatie. "Het is onherroepelijk dat zulke privé-informatie op een gegeven moment op straat ligt, maar wij willen dit zo veel mogelijk binnenskamers houden en proberen er met elkaar uit te komen."