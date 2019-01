Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageprogramma: Spoorloos

21.15-22.15 uur op NPO1

Al drie decennia reist Derk Bolt de wereld rond om verloren familieleden op te sporen. Hoog tijd voor een terugblik op bijzondere momenten, bizarre situaties en mooie locaties. Ook gaat Derk in deze zeshonderdste aflevering in Colombia op zoek naar de moeder van de 24-jarige Diana.

Talkshow: RTL Late Night met Twan Huys

22.30-23.45 uur op RTL 4

Een kijkcijferkanon was het eerste seizoen niet, maar wie weet hoe het de opvolger van Humberto Tan in 2019 vergaat.

Misdaadserie: Death in Paradise

21.00-22.00 uur op BBC First

In de bus naar Honoré wordt een van de vijf passagiers neergestoken. Niemand in de bus is echter van z'n plek geweest en niemand heeft iets gezien. Jack en Florence zoeken in deze eerste aflevering van het achtste seizoen uit hoe dit in hemelsnaam mogelijk is.

Film: The Lord of the Rings: The Two Towers

20.30-0.10 uur op Net5

Hobbits Frodo en Sam trekken verder richting Mordor om de machtige Ene Ring, waar Sauron naar op zoek is, te vernietigen. Het weerzinwekkende wezentje Gollem is door invloed van de ring moordzuchtig geworden.

Documentaire: 2Doc: Time Trial

22.55 -1.05 uur op NPO2

Het einde van een sportcarrière is een race tegen de klok en een gevecht met de onvermijdelijke ondergang. De verslavende behoefte om te blijven strijden tart elke logica en zorgt voor een tegelijk fascinerend en pijnlijk drama. Time Trial volgt de Schot David Millar tijdens zijn laatste wedstrijden en zijn ultieme Tour de France.

