Ellie Lust staat open voor een terugkeer bij de politie. Ze zou er echter alleen mee instemmen als ze haar eigen voorwaarden aan een nieuw dienstverband mag stellen.

"Ik heb zo'n blauw hart. Je kunt mij wel uit de politie halen, maar de politie niet uit mij", zegt Lust maandag in de nieuwste editie van LINDA. "Dus ik zou zeker teruggaan." Onder welke voorwaarden ze zou terugkeren, vertelt ze niet.

Het vertrek bij de politie viel Lust zwaar. "Dit jaar ben ik vier keer door mijn rug gegaan; ik ging letterlijk en figuurlijk gebukt onder de situatie."

In een ideale wereld zou Lust graag parttime woordvoerder bij de politie zijn en daarnaast televisieprogramma's blijven maken, zo zei ze vorig jaar juni tegen Libelle. "Dat past ook bij me, en ik zie het als een geweldige kans om ons werk van binnenuit te kunnen laten zien, zeker als roze politievrouw."

Lust zou keuze tussen politie en tv hebben moeten maken

In september vorig jaar werd bekend dat Lust na ruim dertig jaar afscheid zou nemen van de politie, nadat de politieleiding haar zou hebben gedwongen een keuze te maken tussen haar werk als agent en haar televisiecarrière.

Sindsdien richt Lust zich volledig op haar televisiecarrière. Voor AVROTROS maakt ze een nieuw seizoen van Ellie op Patrouille.

Lust was sinds 1987 werkzaam bij de politie. Sinds 2007 was ze bovendien woordvoerder, en daarnaast richtte ze Roze in Blauw op, het netwerk voor homoseksuele agenten.

Ook was Lust een van de gezichten van Opsporing Verzocht, maar ze werd pas echt bekend als deelnemer aan Wie is de Mol? in 2016.

