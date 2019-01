Paul Römer vertrekt na 7,5 jaar als algemeen directeur bij de omroep NTR. Römer gaat op zoek naar de volgende stap in zijn werk.

"Ik heb altijd met veel plezier bij de NTR gewerkt en doe dat nog, maar ik geloof erin dat je jezelf af en toe moet vernieuwen en prikkelen. Om het moment voor te zijn dat enthousiasme omslaat in routine, heb ik besloten om buiten de NTR op zoek te gaan naar een volgende stap in mijn werk. De tijd is er rijp voor", aldus Römer in een persbericht.

Volgens hem staat de organisatie van de NTR er op dit moment goed voor: "Ik draag de NTR met een gerust hart over aan mijn opvolger." Wat Römer gaat doen, is vooralsnog onbekend.

De NTR werd in 2010 opgericht en is onder meer verantwoordelijk voor het Sinterklaasjournaal, College Tour en Kijken in de Ziel.