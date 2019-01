Zaterdag was de tweede aflevering van het nieuwe seizoen Wie is de Mol? te zien. NU.nl vraagt Bella Hay, kandidaat in 2018, wat zij van de aflevering vond.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen.

"Ik vond het een moeilijke aflevering", vertelt de 28-jarige zangeres en dj, die in de vorige Wie is de Mol?-reeks als derde afviel. "Een beetje een oneerlijke aflevering, zelfs." Dat kwam volgens Hay vooral door de laatste opdracht in het spel. Hierbij werden de kandidaten opgedeeld in kleinere groepjes, waarbij ze elkaar konden zien via televisieschermen. Hierop kregen ze te zien wat ze zouden verdienen als ze besloten de kamer te verlaten.

"Natuurlijk bleven er ook veel mensen zitten. Die kregen later een scherm te zien waarop te lezen viel dat er 250 euro uit de pot gaat. De mol kan al weten dat er vermoedelijk veel geld uit de pot gaat, en dan kun je als mol tijdens de eerste opdrachten net zo goed wat geld verdienen."

Wie speelt er een vals spel?

"Ik ben heel blij dat ik nu kijker kan zijn en tunnelvisie mag hebben. Vol enthousiasme geloof ik dat Merel (Westrik, red.) de mol is. Ten eerste omdat ze een soort rare gesloten houding heeft, die ze normaal niet heeft."

"Merel is goed in veel zaken in de soep laten lopen en een ander ervoor op laten draaien. Ook Evi (Hanssen), die uiteindelijk is afgevallen, was verdacht. Iedereen dacht dat zij de mol was. Sowieso was iedereen aan het mollen, het wordt de mol zo wel makkelijk gemaakt. Het is één grote mollenbende."

Wie is er te eerlijk?

"Nikkie (de Jager) is een vrij open boek tot nu toe. In de biechten merk je dat ze echt de waarheid spreekt over hoe ze zich voelt. Dat vind ik superleuk om naar te kijken. Ook in het spel doet ze het goed. Waarschijnlijk is Nikkie de meest onderschatte kandidaat van dit jaar, ze is veel slimmer dan veel mensen denken."

Wat viel jou het meest op?

"Ik zit eigenlijk alleen maar naar Merel te kijken en op haar te letten. Eigenlijk heel slecht."

"Verder vind ik ook Sinan (Can) interessant, hoe hij op een gegeven moment de aandacht op zich vestigde. Hij was stil in de eerste aflevering, maar nu vertelde hij de groep ineens dat ze veel gestructureerder aan het werk moeten. Dat is een interessante manier om te laten zien: hé, ik ben er. Je legt er toch je kaarten mee op tafel. Als hij uiteindelijk de mol blijkt te zijn en dit dus als 'nepkandidaat' zegt, heeft hij echt gevoel voor humor en krijgt hij van mij de humorprijs."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Moeilijk. Ik vrees voor Robèrt (van Beckhoven). Als je kijkt hoe zijn rekenskills naar voren kwamen; je moet tijdens het programma veel opschrijven en onthouden, maar als je in the heat of the moment moeite hebt met tweehonderd en driehonderd bij elkaar optellen, dan vrees ik wel een beetje voor hem. Ik zou het jammer vinden, want hij is een leuke kandidaat."

Wie is de mol?

"Ik zit dus alleen maar op Merel. Maar als Nikkie de mol blijkt te zijn, verdient ze echt een heel grote schoonheidsprijs. Eigenlijk hoop ik dat Nikkie het is, dat zou ik superleuk vinden. Ze is ontzettend aardig en heeft een goed gevoel voor humor."