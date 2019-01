De tweede aflevering van Wie is de Mol? was met ruim 2,8 miljoen kijkers opnieuw het best bekeken programma op de zaterdagavond, aldus cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De eerste aflevering van Wie is de Mol? trok vorige week ruim 2,9 miljoen kijkers. Het is het negentiende seizoen van het spelprogramma van AVROTROS.

Wie is de Mol? hield het NOS Journaal van 20.00 uur (2,4 miljoen) net achter zich. Het Journaal van 18.00 uur voltooit de top drie met meer dan 1,6 miljoen kijkers.

Na het reguliere programma van Wie is de Mol? op NPO 1 schakelden ruim 1,1 miljoen mensen naar NPO 3 over voor Moltalk, waarin Margriet van der Linden en Chris Zegers napraatten over de aflevering.

Holland's Got Talent, dat op hetzelfde tijdstip als Wie is de Mol? werd uitgezonden, wist 1,4 miljoen kijkers aan zich te binden.

De spelshow Wie Ben Ik?, die direct daarna werd uitgezonden, had 1,1 miljoen kijkers.