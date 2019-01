Megyn Kelly (48) en NBC hebben een akkoord bereikt over de afkoopsom die de presentatrice meekrijgt na haar ontslag van afgelopen najaar. De voormalig talkshowpresentatrice krijgt 30 miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro) mee.

Kelly werd eind oktober op straat gezet na een onhandige uitspraak over 'blackface'. Ze zei in haar eigen show dat ze niet snapte waarom iemand zich niet zwart zou mogen schminken voor Halloween en dat dat door sommige mensen als racistisch wordt gezien.

Dat leidde vervolgens tot enorme ophef in Amerika. Kelly maakte een dag later excuses maar dat mocht niet baten: NBC haalde haar van de zender af.

In de afgelopen maanden is uitvoerig overlegd over de hoogte van de afkoopsom. De 30 miljoen dollar was het 'restje' van het driejarige contract dat ze afsloot bij haar komst naar NBC, melden bronnen aan Bloomberg. Het televisienetwerk had haar 69 miljoen dollar beloofd bij haar komst in 2017.