Met 6 Inside is SBS6 sinds afgelopen maandag een talkshow rijker, waarin presentatoren Albert Verlinde en Jan Versteegh iedere avond de dagelijkse actualiteiten bespreken. Hoe wordt dit programma ontvangen? NU.nl zet de recensies voor je op een rij.

De Volkskrant: 'Weinig chemie tussen Versteegh en Verlinde'

"Tussen Versteegh en Verlinde is er helaas nog weinig chemie. Versteegh is vooral de aangever, zodat Verlinde daarna kan leeglopen. Die is weer heerlijk vilein, vonden ook veel kijkers op Twitter. Je ziet de gretigheid in zijn ogen, alsof Verlinde twee jaar lang alle roddels heeft opgepot, wachtend in de startblokken, tot hij weer een uitlaatklep kreeg van John de Mol. Maar omdat hij zich zo vastbijt, valt Versteegh een beetje weg. De vrolijke presentator doet hard zijn best om alle achterklap bij te benen, maar ik mis de tongue in cheek van Beau van Erven Dorens bij Boulevard. En waar blijven de scoops?"

Het Parool: 'Eén RTL Boulevard meer dan genoeg'

"Het programma bleek te worden opgenomen in een ­oude loods - lekker goedkoop, maar het straalde geen glamour uit. Het al niet meer zo hete nieuws over de op handen zijnde breuk tussen Wendy van Dijk en Erland Galjaard werd door Albert aangekondigd met: 'Het was echt schrikken en een verrassing wat er gebeurde' - met andere woorden, 6 Inside zag het ook niet aankomen. Aan één RTL Boulevard hebben we meer dan genoeg, en aan één Veronica Inside waarin alle voor de hand liggende grappen worden gemaakt, ook."

NRC: '6 Inside viste achter het net'

"Albert Verlinde werd de zelfbenoemde reddingsboot van de zender. Bij een itempje over Goede Tijden, Slechte Tijden werd ons ingepeperd dat dit een RTL-programma is en dat daar óók ruimte voor is. Alles leek bedoeld om hard de huiskamers in te toeteren dat de mogelijk verweesde Boulevard-kijker voor alles bij SBS terecht kon. Intussen viste 6 Inside ook achter het net: want de als 'insider' opgevoerde advocaat Sébas Diekstra had over de maandag veelbesproken Holleeder-tape niets bijzonders te zeggen. De echte insiders Peter R. de Vries en John van den Heuvel spraken er bij RTL Boulevard en DWDD honderduit over."

AD: '6 Inside staat 1-0 achter op concurrenten'

"De inhoud van de eerste aflevering viel me ronduit tegen. Babynieuws van Jan zelf en de relatiebreuk van Romy Monteiro vallen met de beste wil van de wereld niet in de categorie 'grote onthullingen'. Albert zelf zat er wel meteen weer met een vanzelfsprekendheid alsof hij nooit was weggeweest en zo voelde het eigenlijk ook voor deze kijker. De rest was wennen. Zo lieten de chemie met Jan en de wisselwerking tussen de 'insiders' te wensen over. Al met al denk ik dat als de mannen van 6 Inside van tevoren iets minder hoog van de toren hadden geblazen over scoops en het opschudden van showbizzland, het teleurgestelde gevoel maandagavond net wat minder was geweest. Voorlopig staan ze 1-0 achter op hun concurrenten."

6 Inside is iedere werkdag om 18.00 uur te zien op SBS6.