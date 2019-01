Janny van der Heijden vindt de ophef rond Heel Holland Bakt-kandidaat Maroeska Metz onterecht en heel verdrietig. Ze hoopt dat ze de onwaarheden over Metz kan wegnemen, zegt het jurylid van het programma in gesprek met NU.nl.

In december ontstond onder meer op sociale media commotie nadat iemand ontdekte dat Metz niet alleen beeldend kunstenaar is, maar ook een kookboek heeft uitgebracht en als cateraar werkt. Volgens Van der Heijden is de suggestie dat ze daarmee een professionele bakker is onzin. "Ze is een kunstenaar, die houdt van lekker eten en van bakken."

Volgens het jurylid van het programma heeft iedereen het recht om een kookboek te maken of "in moeilijke tijden te cateren" maar betekent dit niet gelijk dat je een "profi" bent. "Ze heeft dat boek gemaakt voor haar kinderen. Er zijn ook kandidaten die bakcursussen hebben gedaan. Als je een keer zo'n cursus hebt gedaan, heb je misschien wel meer ervaring dan iemand die een boek schrijft vanuit eigen ervaringen."

Naast de ophef over de catering en het kookboek, vielen kijkers er ook over dat Van der Heijden en Metz elkaar al zouden kennen vóór de opnames van Heel Holland Bakt. "Dat is onzin, en daar zijn ook heel duidelijke regels over. Ik kende haar niet, ik heb haar voor het eerst gezien op de eerste bakdag", aldus Van der Heijden.

Omroep MAX wist van bestaan boek

Omroep MAX zei in december altijd al op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van het boek. "Het boek van Maroeska is een kookboek en geen bakboek. Zij heeft dit boek tien jaar geleden gemaakt en het huidige boek is een heruitgave daarvan."

Ook Metz gaf aan dat ze "absoluut een hobbykok" is, waarmee ze het "heel vervelend vindt" dat de suggestie wordt gewekt dat ze een voorsprong heeft op anderen. "Dat is niet zo, ik ben geen professional. Ik heb nog nooit aan een bakwedstrijd meegedaan."